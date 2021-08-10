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ميسي في صفوف باريس سان جرمان حتى عام 2023

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باريس سان جيرمان يعلن رسميا انضمام ليونيل ميسي إلى صفوفه حتى 2023 مع إمكانية التمديد لعام آخر

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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