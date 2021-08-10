ميسي في صفوف باريس سان جرمان حتى عام 2023

باريس سان جيرمان يعلن رسميا انضمام ليونيل ميسي إلى صفوفه حتى 2023 مع إمكانية التمديد لعام آخر
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قناة 218 الليبية
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