سان جيرمان يقدّم ميسي لوسائل الإعلام

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي، النجم الجديد لفريق باريس سان جيرمان، سعادته بالاستقبال الكبير الذي حظي به فور وصوله إلى العاصمة الفرنسية،

وخلال المؤتمر الصحفي، الذي أقيم بملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية؛ رفع ليونيل ميسي راية التحدي، وذلك لحصد كل الألقاب الممكنة مع فريقه الجديد، وأبرزها دوري أبطال أوروبا .

وقال ميسي: “سعيدٌ جدًا بهذا الاستقبال الكبير فور وصولي مساء الأمس ، عشت لحظاتٍ صعبةً في اليوميْن الماضييْن مع مغادرتي برشلونة وكان التغيير صعبًا للغاية”

وتمنى النجم الأرجنتيني أن تمر اللحظات بشكل رائع، وأن يشارك بسرعة مع زملائه والجهاز الفني في هذه المرحلة الجديدة.

وأضاف: أشكر كل من سهّل انتقالي بسرعة إلى باريس، وهذا التحدي مختلف.

وأوضح أنه سيحاول مساعدة الفريق لحصد كل البطولات التي سنشارك خلالها في الموسم.

وأردف: أتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد وأن نتجاوز كل المشاكل والعقبات، لدي رغبات كبيرة لتحقيق كل الأهداف التي حددها النادي .

ومن المفترض أن يباشر اللاعب الأفضل في العالم ست مرات مشواره مع باريس سان جيرمان مباشرةً، وأن يبدأ التدريبات رفقة زملائه في الفريق

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