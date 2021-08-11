عمومية النادي الأخضر تفتح باب الانتخابات

أعلنت الجمعية العمومية لنادي الأخضر الرياضي بمدينة البيضاء عن فتح الترشح أمام الراغبين في الدخول لانتخابات اختيار مجلس إدارة جديد بالنادي.

وجاءت هذه الخطوة بعد انتهاء مهمة اللجنة التسييرية والتي تولت إدارة شؤون النادي الخضراوي العريق خلال الفترة الماضية.

وشددت الجمعية العمومية، في بيان رسمي، على ضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات حتى تتمكن الإدارة المنتخبة الجديدة من التحضير الجيد للموسم الجديد المزمع انطلاقه مطلع أكتوبر القادم، خاصةً أن الفريق الأول لكرة القدم قد حقق، هذا الموسم، نتائج مميزة جعلت يتصدر المجموعة الأولى في الدوري الممتاز ويتأهل لرباعي التتويج.

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