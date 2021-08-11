بلفاست تحتضن السوبر الأوروبي بحضور 13 ألف مشجع

يُواجه تشيلسي منافسه فياريال، في مباراة كأس السوبر الأوروبي، على ملعب بلفاست، عاصمة إيرلندا الشمالية، بحضور قرابة 13 ألف متفرج.

وخاض البلوز تدريباته في ملعب المباراة قبل يوم من موعدها، كما يأمل لاعبو المدرب توماس توخيل في حصد لقب جديد بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، للمرة الثانية في تاريخ الفريق اللندني.

ويطمح فياريال، حامل لقب بطولة الدوري الأوروبي “اليوروباليغ”، في أن يضيف لقبًا أوروبيًا جديدًا إلى خزائنه.

وستكون المواجهة مرتقبةً بين المدربين توماس توخيل وأوناي إيمري، أمام جمهور سيحظى بمتابعة المواجهة بقرابة 70% من سعة الملعب في العاصمة بلفاست.

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