اخبار الرياضة

بلفاست تحتضن السوبر الأوروبي بحضور 13 ألف مشجع

تم النشر منذُ 32 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يُواجه تشيلسي منافسه فياريال، في مباراة كأس السوبر الأوروبي، على ملعب بلفاست، عاصمة إيرلندا الشمالية، بحضور قرابة 13 ألف متفرج.

وخاض البلوز تدريباته في ملعب المباراة قبل يوم من موعدها، كما يأمل لاعبو المدرب توماس توخيل في حصد لقب جديد بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، للمرة الثانية في تاريخ الفريق اللندني.

ويطمح فياريال، حامل لقب بطولة الدوري الأوروبي “اليوروباليغ”، في أن يضيف لقبًا أوروبيًا جديدًا إلى خزائنه.

وستكون المواجهة مرتقبةً بين المدربين توماس توخيل وأوناي إيمري، أمام جمهور سيحظى بمتابعة المواجهة بقرابة 70% من سعة الملعب في العاصمة بلفاست.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك