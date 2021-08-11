استقبال أسطوري لـ”ميسي” في باريس

تقرير 218

بعد سنوات طوال حصد خلالها كل الألقاب والبطولات الممكنة، وبعد تتويجه اللاعب الأفضل عبر العالم في 6 مناسبات، هاهو نجم الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي يفتح باباً وفصلاً جديداً في مسيرته بوصوله إلى باريس؛ للانضمام لصفوف فريق عاصمة الأنوار.

ليو أصبح بصورة رسمية لاعباً جديداً لرفقاء نيمار ومبابي، إضافة إلى كوكبة كبيرة من نجوم الكرة العالمية، ليو وصل إلى باريس بعد رحلة تابعها كل عشاق المستديرة عبر العالم، رحلة لعلّها الأبرز والأهم في تاريخ لاعبي الكرة، اهتمام وسائل الإعلام بوصول اللاعب الأبرز كان واضح المعالم منذ أن وطأت أقدام ليو المطار.

صاحب الكرة الذهبية 6 مرات وفور وصوله إلى فندق إقامته وسط باريس قام بتحية أنصار الفريق قبل أن يتوجه ويجري الفحص الطبي الروتيني بنجاح، ومن ثم لأخذ الصور والإعلانات داخل الملعب الذي سينتظر كل محبي جوهرة الكرة الأرجنتينية أن يبدأ ميسي مرحلته الجديدة، حديقة الأمراء استقبل ميسي لأول مرة وهو يرتدي قميص الفريق الباريسي بالرقم ثلاثين، رقم انطلق به صاحب الأربعة والثلاثين عاماً بمسيرته مع برشلونة عندما كان يافعاً قبل أن يبدأ مرحلة التألق.

إذاً ميسي يحسم الجدل بعد رحيله عن برشلونة، ميسي الآن سيلعب مع الفريق الذي كان خصماً له في السنوات الماضية، في مرحلة ينتظرها الجميع بكل شغف.

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