رئيس الاتحاد الأفريقي للقوة البدنية يهنيء الاتحاد الليبي لانتخاب المكتب التنفيذي

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هنأ رئيس الاتحاد الأفريقي للقوة البدنية المأمون محمد المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للقوة البدنية المنتخب حديثًا.

وأكد محمد في رسالة تهنئة موجهة إلى رئيس الاتحاد الليبية للقوة البدنية أن هذا المكتب بمثابة إضافة للاتحاد الأفريقي للقوة البدنية ولرياضة القوة البدنية على الصعيد الأفريقي والدولي.

وكان رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال بلقاسم الزروق أصدر اليومين الماضيين قرارًا اعتماد نتيجة الجلسة الانتخابية للجمعية العمومية للاتحاد الليبي للقوة البدنية

ونص القرار في مادته الأولى على أن يكون منير مصطفى الشويهدي رئیسًا للجمعية العمومية، وأکرم على البوعيشي نائبًا للرئيس، وعضوية عبدالله على الرياني، ومروان عبد السميع مخلوف، مفید خليفة البكباك، فرحات الفيتوري السيليني، سليم عمر الفارسي.