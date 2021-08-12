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عماد رجب يفسخ عقده مع أبوسليم.. بالتراضي

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن حارس مرمى فريق أبوسليم “عماد رجب” عن فسخ عقده مع ناديه بالتراضي.

وتقدم عماد، في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بالشكر لإدارة النادي، وعلى رأسها رئيس مجلس الإدارة “حسين النائب”، على تجاوبها مع طلبه بفسخ عقده مع النادي.

كما تقدّم بالشكر للجهاز الفني والإداري بالفريق، وبالأخص مدرب حراس المرمى “محمد أبوغرارة”، وشكر كذلك كافة زملائه بالفريق، وجمهور النادي، متمنيًا لهم التوفيق في قادم المواعيد.

ويعتبر عماد رجب من أبرز حراس المرمى في الدوري الممتاز، وكان قد تألق مع فريقه السابق الاتحاد، الذي لعب له مواسم عدة.

كما تألق بشكل لافت مع فريق أبوسليم خلال الموسم الماضي والموسم الحالي، بعدما قاده إلى انتصارات باهرة؛ عزّزت مكانته بين كبار أندية دوري الأضواء.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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