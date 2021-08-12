المنتخب الوطني يتراجع في تصنيف “فيفا”

تراجع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ثمانية مراكز ضمن تصنيف “فيفا”، الصادر عن شهر أغسطس الجاري، وذلك قبل انطلاق التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى المونديال.

وجاء المنتخب الوطني في المركز 122 خلال شهر أغسطس الجاري، برصيد 1,148، وذلك بعد إخفاقه في التأهل إلى دور المجموعات من بطولة كأس العرب والتي ستُقام في نوفمبر القادم، ويأتي المنتخب الوطني في المركز الـ 32 على مستوى القارة الأفريقية.

ويأمل فرسان المتوسط في تعديل المسار خلال الفترة المقبلة، حيث سيقيم معسكرًا في تركيا؛ تحضيرًا للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم القادمة في المجموعة التي تضم “مصر والغابون إضافةً إلى أنغولا”.

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