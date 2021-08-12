للمرة الثانية .. تشيلسي يحصد السوبر الأوروبي

حصد تشيلسي لقب السوبر الأوروبي، للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه على فياريال بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتيْن الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفٍ لمثله في العاصمة الإيرلندية الشمالية بلفاست.

وافتتح النجم المغربي حكيم زياش أول أهداف البلوز في الدقيقة 27، ليخرج بعدها مصابًا ويُغادر المباراة.

وتمكّن فريق الغواصات الصفراء من معادلة النتيجة في الدقيقة 73، لتصل المباراة إلى الشوطيْن الإضافييْن اللذيْن لم يشهدا أي أهداف.

وحسمت ركلات الترجيح المواجهة لصالح تشيلسي بست ركلات مقابل خمسة، بفضل تألق الحارس الإسباني كيبا.

وحصد البلوز اللقب للمرة الثانية بعد عام 1998، عندما تغلب على ريال مدريد.

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