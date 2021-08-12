غياب “موهبة السيتي” 4 أسابيع للإصابة

أعلن لاعب الوسط الإنجليزي فيل فودين غيابه عن الملاعب لقرابة شهر ليكون خارج حسابات فريقه مانشستر سيتي في انطلاق موسم البريمرليغ .

وذكر فودين أن الإصابة التي تعرض لها في بطولة أمم أوروبا وغيبته عن المباراة النهائية التي خسرها منتخب الأسود الثلاثة أمام إيطاليا لاتزال موجودة كما أن الطاقم الطبي لبطل إنجلترا الموسم الماضي أكد على أن فودين يحتاج إلى فترة راحة قبل أن يستهل التدريبات مع الفريق الذي يسعى للدفاع عن لقبه والمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل .

ويستهل مانشستر سيتي الموسم بمواجهة توتنهام كما سيواجه كل من نوريتش سيتي إضافة إلى آرسنال وهي المباريات التي سيغيب عنها فودين على التوالي .

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