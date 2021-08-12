وزارة الرياضة توقف الأنشطة والتجمعات بالمنطقتين الوسطى والغربية

طرابلس 12 أغسطس 2021 (وال)- أوقفت لجنة الأزمة والطوارئ بوزارة الرياضة، أي نشاط رياضي أو تجمعات داخل الأندية الرياضية أو المرافق والمنشآت الرياضية الواقعة بالمناطق المحددة بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية.

وجاء هذا الإيقاف بناء على تعليمات صادرة من وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية ” عبد الشفيع الجويفي”، وحرصًا من على سلامة أبناءها الرياضيين، وكوادرها الإدارية والفنية والطبية ، وخوفًا من تفشي فيروس كورونا.

كما يأتي هذا الإيقاف استجابة لقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 228 لسنة 2021 م؛ القاضي بفرض حظر التجوال بالمنطقة الوسطى والغربية، وتقارير المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليومية التي تشير لازدياد حالات كورونا. (وال)

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