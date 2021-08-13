ممثلا ليبيا في انتظار قرعة “تمهيدي أبطال أفريقيا” والكونفدرالية

تُجرى، اليوم الجمعة، في العاصمة المصرية القاهرة، مراسم سحب قرعة الدور التمهيدي لبطولتيْ دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم الجديد 2021/2022 م.

وستُقام مراسم القرعة دون حضور ممثلي الأندية المشاركة ووسائل الإعلام، بسبب الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا، وفقًا لما أفاد به الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.

وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم، قد خاطب الـ”كاف”، بشأن الأندية الليبية المشاركة في المنافسات الأفريقية، بعد انقضاء منافسة الدوري بتتويج الاتحاد بطلاً له، حيث سيُشارك الأخير في دوري الأبطال بصفته المتوّج باللقب، بينما يُشارك الأهلي طرابلس في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويسمح “الكاف” لأفضل 12 اتحادًا وطنيًا في تصنيفه بإشراك فريقيْن في مسابقتيْه المخصصتيْن للأندية، بينما تُشارك الاتحادات ذات التصنيف الأقل بفريق واحد في كل مسابقة.

يُشار إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، منح ليبيا مقعديْن فقط، بعد التراجع الكبير لنتائج الأندية الليبية على المستوى القاري.

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