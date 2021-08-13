أرسنال وبرنتفورد يقصان شريط البريمرليغ

يقصّ أرسنال شريط موسم الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد، عندما يحلّ ضيفًا على الوافد الجديد برينتفورد، على ملعب جيفرين بارك، في الجولة الأولى.

ويطمح الفريق اللندني إلى حصد أول ثلاث نقاط، وبداية موسمه بأفضل طريقة ممكنة، بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا؛ للمنافسة على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، بعد غياب طويل.

وفي الجهة المقابلة؛ سيَسعى برينتفورد، الصاعد حديثًا إلى دوري الأضواء، إلى تحقيق المفاجأة منذ الجولات الأولى، وتحقيق الانتصار على رفقاء أوباميانغ ولاكازيت.

وستكون المباراة هي الوحيدة يوم الجمعة، فيما سيشهد يوم الغد سبع مباريات إضافةً إلى مباراتيْن يوم الأحد، أبرزها موقعة توتنهام أمام حامل لقب الموسم الماضي مانشستر سيتي.

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