بييلسا يُمدّد عقده مع ليدز يونايتد لموسم إضافي

أعلن ليدز يونايتد تمديد عقد المدرب مارسيلو بييلسا، لموسم إضافي، وذلك قبل انطلاق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز بيوم واحد.

وذكر ليدز يونايتد أن بييلسا قد جدّد عقده حتى يونيو 2022، دون إعطاء أي تفاصيل إضافية حول قيمة العقد.

وبحسب بيان ليدز يونايتد؛ فإن بييلسا لا يزال مقتنعًا بمشروع النادي الذي قاده منذ ثلاثة مواسم خلال مسيرته التدريبية، مشيرًا إلى أنه ساهم بشكل كبير في تطور الفريق بعد صعوده إلى البريميرليغ إضافة إلى الناحية الاقتصادية.

ويستأنف ليدز يونايتد مشواره في الموسم، بقيادة بييلسا، بمواجهة مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

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