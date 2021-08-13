بطل الليغا يُمدّد عقد مُدافعه الأوروغواياني خوسيه ماريا خيمينيز

أعلن بطل الليغا أتلتيكو مدريد، تمديد عقد مدافعه الأوروغواياني، خوسيه ماريا خيمينيز، حتى عام 2025.

وذكر النادي المدريدي أن المفاوضات مع خيمينيز؛ سارت بشكل إيجابي، من أجل تمديد العقد حتى يونيو 2025.

وكانت صحيفة “ماركا” قد كشفت أن ريال مدريد سعى للتعاقد مع المدافع الأوروغواياني مقابل 65 مليون يورو خلال الميركاتو الجاري، إلا أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يصل إلى 120 مليون يورو.

ويطمح أتلتيكو مدريد للمنافسة على لقبه الذي توّج به الموسم الماضي، حيث سيسعى المدرب دييغو سيموني إلى وضع تشكيلة تنافس قطبيْ الكرة الإسبانية “ريال مدريد وبرشلونة”.

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