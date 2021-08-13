الاتحاد الفرعي للسباحة بنغازي يعقد أول اجتماعاته بعد تكليفه رسميًا

أخبار ليبيا24

عقد الاتحاد الفرعي للسباحة والغوص بنغازي أول اجتماع له بعد تكليفه بشكل رسمي من قبل الاتحاد الليبي للعبة المنتخب حديثاً .

وأوضح، رئيس الاتحاد الفرعي للسباحة بنغازي، خالد المقصبي، لأخبار ليبيا24، أن الاجتماع جاء بحضور كافة الأعضاء، وقد تم الاتفاق على تكليف اللجان العاملة بالاتحاد منها لجنة المسابقات ولجنة الحكام واللجنة الإعلامية.

وأكد المقصبي، أن الفرع سيبدأ بتطبيق الروزنامة التي وضعها الاتحاد العام، والتي من أبرزها إقامة بطولة ليبيا للمياه المفتوحة في راس لانوف أو البريقة، وذلك لدعم هذه المناطق التي لم تلقى الاهتمام سابقًا.

والاتحاد الفرعي للسباحة والغوص بنغازي تم تكليفه منذ نحو شهر إلا أن الاتحاد السابق رفض تسليمه المهام.