تحضيرًا للموسم القادم.. الأهلي طرابلس يُعزّز صفوفه بـ”الجورني”

أعلن نادي الأهلي طرابلس عن إبرام أول صفقاته للموسم الجديد، وذلك من خلال التعاقد مع لاعب وسط النادي الصفاقسي الرياضي التونسي، محمد الجورني.

ولم تذكر الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على “فيس بوك”، التي نشرت الخبر، أي تفاصيل بشأن ما إذا كان النادي قد قام بشراء عقده، أو قام بضمه على سبيل الإعارة.

ويعتبر الجورني من المواهب الصاعدة في الكرة الليبية، وقد تعلم أبجديات كرة القدم في مدرسة الأهلي طرابلس، حيث نشأ وترعرع بمختلف الفئات السنّية.

كما تألق الجورني في رحلته الاحترافية بالملاعب التونسية، وهو ما دعا المنتخب الوطني، خلال الفترة الماضية، إلى استدعائه للدفاع عن الغلالة الوطنية في الاستحقاقات الرسمية لفرسان المتوسط.

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