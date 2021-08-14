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“طائرة السويحلي” ترسم خطة التحضير للموسم القادم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد الجهاز الإداري لفريق الكرة الطائرة بنادي السويحلي الرياضي اجتماعًا، بمقر النادي؛ لمناقشة التحضيرات الجارية للموسم الجديد.

وترأس هذا الاجتماع الحارث المجعوك، مدير الكرة الطائرة بالنادي، بحضور أعضاء الطاقميْن الفني والإداري.

وشهد الاجتماع وضع خطة للإعداد والاستعداد للموسم القادم، وكذلك دراسة ما يحتاج إليه الفريق من تعاقدات جديدة.

وأكد الحضور على ضرورة وضع الهيكلية الإدارية لفرق الكرة الطائرة بالنادي للموسم 2020/2021.

وفي ختام الاجتماع؛ تم تحديد الـ 21 من أغسطس الجاري موعدًا لانطلاق تدريبات الفريق الأول.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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