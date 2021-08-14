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ريال مدريد يواجه آلافيس في أولى جولات الليغا

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سيلتقي ريال مدريد وصيف النسخة الماضية من الليغا مضيفه ديبورتيفو آلافيس، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني على ملعب مينديزيروزا.

وشهدت تحضيرات الفريق الملكي قبل يوم واحد من المواجهة تواجد الوافد الجديد دافيد آلابا، إضافة إلى جاهزية البلجيكي إيدين هازارد والفرنسي كريم بنزيما، كما شهدت التدريبات عودة النرويجي مارتن أوديغارد بعد إعارته الموسم الماضي إلى آرسنال، وسيكون الريال بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي مطالباً بانطلاقة قوية في بداية الموسم، الذي يرشحه أغلب المراقبين لليغا لحصده والمنافسة، إلى جانب جاره في المدينة أتلتيكو مدريد حامل اللقب إضافة إلى غريمه برشلونة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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