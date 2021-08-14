“صخرة الدفاع الهولندية” يُمدّد عقده مع الريدز

مدّد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك عقده مع ليفربول حتى عام 2025.

ونشر الريدز، عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للحظات توقيع المدافع الهولندي العقد الجديد، والذي سيربطه مع الفريق لفترة جديدة.

ويعتبر فان دايك، الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، واحدًا من أهم المدافعين عبر العالم؛ إلا أن الإصابة غيبته الموسم الماضي لفترة طويلة، كما لم يشارك مع منتخب بلاده في أمم أوروبا.

ويعدّ فان دايك رابع لاعب يُجدّد عقده مع ليفربول خلال الفترة الحالية، بعد ألكسندر أرنولد إضافة إلى الحارس أليسون بيكر ومواطنه فابينيو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية