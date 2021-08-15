تقرير| خاص| افتتاح صالة للألعاب الجماعية بنادي بنغازي الجديدة

بنغازي 15 أغسطس 2021 (وال)- افتتحت إدارة نادي بنغازي الجديدة، صالة للألعاب الجماعية، بحضور رئيس لجنة التطوير في المنطقة الإفريقية الأولى، وعضو مجلس التطوير في الاتحاد الإفريقي لكرة السلة محمد جمعه الفاخري.

وقال مراسل وكالة الأنباء الليبية؛ إن ذلك جاء خلال احتفالية حضره رئيس الاتحاد الفرعي السابق أحمد التركي، ونائب رئيس مجلس الإدارة بالمجسم العصري إبراهيم الفيتوري، إلى جانب المهتمين بالشأن الرياضي.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية؛ قال رئيس لجنة التطوير في المنطقة الأفريقية الأولى وعضو مجلس التطوير في الاتحاد الإفريقي لكرة السلة محمد الفاخري: “أنا سعيد جدًا بتواجدي في مثل هذه المناسبات، لما تحمله من أهمية للرياضة الليبية، وافتتاح صالة الألعاب الجماعية بنادي بنغازي الجديدة؛ لها أهمية في التطوير لما يحمله النادي في الموقع؛ لأنه يقع في منطقة مكتظة بالسكان، فكان من المهم جدًا الاهتمام بالتطوير لمثل هذه الصالات، نظرًا لما تعود إليه بأهمية كبيرة للرياضة الليبية”.

وأشار الفاخري إلى أن “صالة الألعاب الجماعية بنادي بنغازي الجديدة؛ صممت على مواصفات ودقة عالية، وأنها يجب أن تساهم في استقطاب الرياضيين الناشئ والذين من خلالهم نستطيع بناء فرق ومسابقات”.

وأختتم الفاخري قائلا: “إن صالة الألعاب وبهذه المواصفات يجب أن تخفف العبء على مجمع سليمان الضراط، بإقامة المباريات والمهرجانات الرياضية”.

من جهته، قال أحد مسئولي بشركة المجسم العصري عبد العاطي الشيخي: ” أنهينا صيانة صالة الألعاب الجماعية بنادي بنغازي الجديدة، والتي كانت قد توقفت منذ عام 2013، وهناك عشر صالات أخرى من شركات أخرى، لم يتم فيها الانجاز حتى الآن”.

وأضاف الشيخي أن إنجاز صالة الألعاب الجماعية بنادي بنغازي الجديدة؛ قد تكفلت شركة المجسم العصري بصيانتها وقد بلغت تكلفة الصيانة 6.550 مليون دينار ليبي، وقد حصلت الشركة على نسبة 15% من قيمة العقد من وزارة الشباب.

واختتم الشيخي تصريحه قائلا: ” المواد التي تم استخدامها في صيانة الصالة من تصميم أوروبي درجة أولى، وهناك 3 صالات أخرى في نادي النصر للطائرة واليد والسلة، ستُباشر الشركة فيها”.

وأوضح مراسل وكالة الأنباء الليبية أنه قبيل حفل الافتتاح، أقيمت مباراة استعراضية للاعبي كرة السلة من مختلف الأندية، تم تقسيم إلى مجموعتين؛ الأولى باللون الأبيض والثانية باللون الأزرق، وانتهت المباراة لصالح الفريق الأزرق بنتيجة 77 مقابل 74، بصافرة تحكيمية تكونت من إبراهيم البرعصي، ومحمد السكران، وحكام الطاولة عادل الورفلي، وخالد أحنيش، وفي ختام الحفل تم توزيع القلائد والدروع على المشاركين. (وال) م ب/ ر ت

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