“الدهماني” يعتزل التدريب ويؤكد: لم أتهرب من المسؤولية

أعلن مدرب الأهلي طرابلس “عماد الدهماني” اعتزاله مجال التدريب والابتعاد عن الرياضة بصفة عامة.

وأوضح الدهماني في منشور بالخصوص على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأن قراره لم يكن تهرباً من المسؤولية أو عدم ثقة في النفس.

وكان الدهماني قد استلم مهمة تدريب الأهلي عقب استقالة المدرب المصري طلعت يوسف حيث نجح اللاعب الدولي السابق للأهلي في قيادة الفريق للتأهل إلى رباعي التتويج للدوري الممتاز، وبعدها بلوغ المباراة النهائية، وخسر اللقب بفارق ركلات الترجيح، كما كانت للدهماني تجربة ناجحة مع فريق الخمس في بداية مشواره بمجال التدريب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية