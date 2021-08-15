المنتخب الوطني يبدأ التحضيرات لتصفيات المونديال

تقرير 218

المنتخب الوطني الأول لكرة القدم حط رحاله في تركيا وبدأ رحلة التحضير للتصفيات الأفريقية. المؤهلة لكأس العالم

بعثة فرسان المتوسط ستبدأ تحضيراتها اليوم في معسكرها الخارجي باللاعبين المحليين على أن يلتحق المحترفون خلال الأيام المقبلة لتكتمل بالتالي قائمة كليمنتي

معسكر سيستمر لمدة أسبوعين سيركز فيه الطاقم الفني على الجانب البدني بشكل كبير ومن ثم سيضع كليمني خطته التي سيواجه بها الغابون في مستهل مشوار التصفيات

تصفيات مونديال قطر لن تكون سهلة فالمهمة صعبة للغاية أمام أبناء ليبيا لأن الخصوم منتخبات لها باعها في القارة السمراء وعلى رأسهم المنتخب الأكثر تتويجا في أفريقيا مصر إضافة إلى الغابون أنغولا والفوز في بداية المشوار سيكون له صدى إيجابي في باقي الرحلة

المدرب خافيير كليمنتي كان صريحا منذ توليه قيادة المنتخب ولم يعد الجماهير الليبية بالتأهل للمونديال لكنه أكد لهم أنه سيبني منتخبا قويا قادرا على المنافسة في قادم البطولات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية