بنزيما يتألق بانطلاقة ريال مدريد في الليغا

بدأ ريال مدريد موسمه بأفضل طريقة بعد اكتساحه مضيفه ديبورتيفو ألافيس بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.

رباعية الفريق الملكي افتتحها الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة الثامنة والأربعين، قبل أن يُعزز نفس اللاعب النتيجة في الدقيقة السادسة والخمسين.

وأضاف ناتشو فيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة الثانية والستين، إلّا أنّ خوسيلو قلّص الفارق بتسجيله هدف ألافيس الوحيد من علامة الجزاء، ليختتم فينيسيوس جونيور الرباعية في الوقت بدل الضائع من المباراة.

ليُحقق الريال أول ثلاث نقاط، محتلاً صدارة الترتيب بشكل مؤقت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية