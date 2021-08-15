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بنزيما يتألق بانطلاقة ريال مدريد في الليغا

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأ ريال مدريد موسمه بأفضل طريقة بعد اكتساحه مضيفه ديبورتيفو ألافيس بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.

رباعية الفريق الملكي افتتحها الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة الثامنة والأربعين، قبل أن يُعزز نفس اللاعب النتيجة في الدقيقة السادسة والخمسين.

وأضاف ناتشو فيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة الثانية والستين، إلّا أنّ خوسيلو قلّص الفارق بتسجيله هدف ألافيس الوحيد من علامة الجزاء، ليختتم فينيسيوس جونيور الرباعية في الوقت بدل الضائع من المباراة.

ليُحقق الريال أول ثلاث نقاط، محتلاً صدارة الترتيب بشكل مؤقت.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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