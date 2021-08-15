فوز عريض “لبروسيا دورتموند” على ضيفه فرانكفورت في أولى جولات “البوندسليغا”

استهل بروسيا دورتموند مشواره في الدوري الألماني “البوندسليغا” بفوز عريض على حساب ضيفه آينتراخت فرانكورت بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك.

وافتتح ماركو رويس أول أهداف دورتموند في الدقيقة الثالثة والعشرين، وعدّل الضيوف النتيجة عن طريق فيليكس باسلاك، وعزز ثورغان هازارد النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة الثانية والثلاثين.

وأضاف المتألق إيرلينغ هالاند الهدف الثالث عند الدقيقة الخامسة والثلاثين، قبل أن يعزز جيوفاني رينا النتيجة بالهدف الرابع ويعود هالاند ليسجل الثنائية والهدف الخامس، قبل أن يسجل النرويجي الشاب ينس بيتر هاوجي الهدف الثاني لفرانكفورت في الدقيقة السادسة والثمانين.

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