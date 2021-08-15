سان جيرمان يكتسح “ستراسبورغ” برباعية ويُحقق ثاني انتصاراته في الدوري الفرنسي

تمكن فريق باريس سان جيرمان من تحقيق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الفرنسي بفوزه على ضيفه ستراسبورغ، بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الثانية من الليغ آ.

وسجل أهداف الفريق الباريسي كلّ من “ماورو إيكاردي” في الدقيقة الثالثة و”كيليان مبابي” في الدقيقة الخامسة والعشرين، وجوليان دراكسلر بعد دقيقتين، قبل أن يُقلّص كيفين غاميرو الفارق في الدقيقة الثالثة والخمسين، ويضيف زميله لودوفيتش أجورك الهدف الثاني لستراسبروغ، ليتمكن بابلو سارابيا من تسجيل الهدف الرابع قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

وبهذا الفوز يكون سان جيرمان قد حقق العلامة الكاملة للجولة الثانية، بتحصله على النقطة السادسة في الموسم، فيما تعرض ستراسبورغ لخسارتين متتاليتين.

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