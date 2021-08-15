المصري صلاح يتفوق ويُسجل هدفه الخامس في مستهل الموسم الإنجليزي

استهل ليفربول موسمه في البريمرليغ بفوزه الكبير على العائد إلى دوري الأضواء نوريتش سيتي، بثلاثية دون مقابل، على ملعب كارو رود في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح البرتغالي دييغو جوتا أول أهداف الريدز في الدقيقة السادسة والعشرين، وتبعه البرازيلي فيرمينيو في الدقيقة الخامسة والستين، قبل أن يُعزز المصري محمد صلاح ثلاثية الريدز بحلول الدقيقة الرابعة والسبعين، ليُسجل اللاعب المصري للمرة الخامسة على التوالي في المباريات الافتتاحية في البريمرليغ.

ليُحقق ليفربول أول ثلاث نقاط في سعيه للمنافسة على اللقب الذي تُوج به مانشستر سيتي، الموسم الماضي.

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