الطبال يُنهي مسيرة “شبيبة القبائل”.. وانضمامه لتشكيلة “الاتحاد” بات قريبًا

أنهى المحترف الليبي محمد الطبال، تعاقده رسميًا مع فريق “شبيبة القبائل”، إثر الأزمة المالية التي يمرّ بها النادي الجزائري.

وقدّم الطبال مستوى استثنائياً مع فريق ولاية “تيزي وزو” الجزائرية، وساهم رفقة زملائه في التتويج بالكأس وبلوغ نهائي الكونفدرالية الأفريقية، الذي انتهى بفوز فريق “الرجاء البيضاوي” المغربي.

وبات الطبال قريبًا من العودة إلى ناديه “الاتحاد” المُتوّج بلقب الدوري الممتاز، حيث سيشارك معه في دوري أبطال أفريقيا لهذا العام.

يُذكر أن الطبال قد عاد مُجددًا إلى قائمة المنتخب الوطني، عقب استدعائه من قبل المدرب “خافيير كليمنتي” لتمثيل فرسان المتوسط في تصفيات كأس العالم.

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