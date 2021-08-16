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“سون” يتألّق أمام مانشستر سيتي.. ويُكبّد “غوارديولا” الخسارة الأولى

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكّن توتنهام من تحقيق الانتصار الأول له هذا الموسم بفوزه على حامل اللقب مانشستر سيتي بهدف دون مقابل في الجولة الأولى من البريمرليغ على أرضية ملعب توتنهام ستاديوم في لندن.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر الكوري الجنوبي هيونغ مين سون في الدقيقة 55 من تسديدة رائعة، وشهدت المباراة غياب النجم الأول للسبيرز، هاري كين، في ظل الأخبار التي تؤكد قرب انتقاله إلى السيتي، في الأيام المقبلة.

وحصد توتنهام، بقيادة المدرب نونو سانتو، أول ثلاث نقاط منذ انطلاق الموسم، فيما تعرض بيب غوارديولا وفريقه للخسارة الأولى، في طريق الحفاظ على لقب الموسم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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