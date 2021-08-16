“سون” يتألّق أمام مانشستر سيتي.. ويُكبّد “غوارديولا” الخسارة الأولى

تمكّن توتنهام من تحقيق الانتصار الأول له هذا الموسم بفوزه على حامل اللقب مانشستر سيتي بهدف دون مقابل في الجولة الأولى من البريمرليغ على أرضية ملعب توتنهام ستاديوم في لندن.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر الكوري الجنوبي هيونغ مين سون في الدقيقة 55 من تسديدة رائعة، وشهدت المباراة غياب النجم الأول للسبيرز، هاري كين، في ظل الأخبار التي تؤكد قرب انتقاله إلى السيتي، في الأيام المقبلة.

وحصد توتنهام، بقيادة المدرب نونو سانتو، أول ثلاث نقاط منذ انطلاق الموسم، فيما تعرض بيب غوارديولا وفريقه للخسارة الأولى، في طريق الحفاظ على لقب الموسم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية