برايثوايت يقود برشلونة لأول انتصار بعد مغادرة ميسي

حقّق برشلونة الفوز على ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدفيْن على ملعب “كامب نو”، في أولى جولات الدوري الإسباني.

وافتتح جيرارد بيكيه أول أهداف المباراة في الدقيقة 19، وعزّز مارتن برايثوايت التقدم بالهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وعاد اللاعب نفسه لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 59، وقلّص يولين لوبيتي الفارق في الدقيقة 82.

وبعد ثلاث دقائق؛ أضاف المهاجم ميكيل أويارزابال الهدف الثاني للضيوف، إلا أن سيرجيو روبيرتو تمكن من تسجيل الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة؛ حصد الفريق الكاتالوني أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، في أولى المباريات دون نجمه السابق ليونيل ميسي، المنتقل إلى باريس سان جيرمان.

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