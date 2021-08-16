وست هام يُفاجئ نيوكاسل في “سانت جيمس بارك”

عاد وست هام بانتصارٍ مهمٍ من ملعب سانت جيمس بارك، بفوزه على نيوكاسل، بأربعة أهداف مقابل هدفيْن، في مستهل موسم الدوري الإنجليزي الممتاز .

وافتتح أصحاب الأرض أهداف المباراة عبر كاليوم ويلسون بعد خمس دقائق، وعدّل آرون كريسويل النتيجة في الدقيقة 18، وأضاف جاكوب ميرفي النتيجة لنيوكاسل في الدقيقة 40.

وتواصلت إثارة المباراة بعدما سجل الجزائري سعيد بن رحمة هدف التعادل للفريق اللندني في الدقيقة 53، وأضاف توماس سوسيك الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 63، بعد إضاعة ركلة جزاء من زميله ميكيل أنطونيو، قبل أن يسجل ميكيل أنطونيو الهدف الرابع للهامرز بعد ثلاث دقائق؛ ليمنح فريقه أول ثلاث نقاط في بداية الموسم.

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