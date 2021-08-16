ترقب لاجتماع تحديد المصير بين سان جيرمان و”مبابي”

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن المهاجم النجم كيليان مبابي؛ سيجتمع مع إدارة ناديه باريس سان جيرمان، خلال الساعات القادمة.

وبحسب “موندو ديبورتيفو”؛ فإن الاجتماع من المفترض أن يشهد بحث إدارة نادي عاصمة الأنوار، إمكانية تمديد عقد النجم الفرنسي لفترة طويلة.

وأضاف تقرير الصحيفة الإسبانية أن “مبابي” سيبلغ باريس سان جيرمان بنيته في الرحيل إلى ريال مدريد خلال الفترة المقبلة من الميركاتو، أول الرحيل مجانًا الصيف القادم .

وأشار التقرير إلى أن إدارة ريال مدريد على استعداد لتقديم عرض مبدئي بقيمة 120 مليون يورو، مع إمكانية زيادته إلى 150 مليون يورو في حال بيع النرويجي مارتن أوديغارد إلى أرسنال.

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