بسبب الأزمات المالية.. ميلان وإنتر للبيع

يتطلع ملاك العملاقين الإيطاليين إي سي ميلان وإنتر ميلان لبيع الناديين، حسب ما أفاد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد.

ويمر الناديين العريقين بأزمات مالية كبرى حرمت إنتر من الحفاظ على نجوم الفريق، وبيع الثنائي أشرف حكيمي وروميلو لوكاكو، فيما منعت ميلان من تدعيم صفوفه بصفقات ضخمة تعزز حظوظه في دوري الأبطال.

وتعتزم شركة “Suning” المالكة لنادي إنتر ميلان استقبال أول عرض مناسب لشراء النادي، الأمر كذلك بالنسبة لصندوق استثمارات “إيليوت” المالك لنادي إي سي ميلان، بحسب موقع “فوتبول إيطاليا”.

وكانت “Suning” قد اضطرت إلى تقليص استثماراتها بشكل كبير في أعقاب جائحة كورونا وتضييق الخناق في الصين على التعاملات في البلدان الأخرى، كما أغلقت ناديها “جيانجسو سونينج” في الدوري الصيني .

ومن جهة الروسونيري، فإن صندوق استثمارات “إيليوت” هو الحاصل على كامل أسهم ميلان، بعد أن تخلف رئيس النادي السابق يونج هون لي عن سداد القروض.

وأوضح التقرير، أن النية كانت مساعدة النادي للتطور، وجعله أكثر براقة للمستثمرين في المستقبل ثم البيع بربح.

والآن بعد أن تأهل نادي ميلان لدوري أبطال أوروبا، حان الوقت للعثور على مالك على المدى الطويل.

