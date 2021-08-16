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من جديد.. أربيش يعود لتدريب الفريق الأول للسويحلي

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي السويحلي الرياضي عن توصله إلى اتفاق مع المدرب الوطني “عبد الحفيظ أربيش”؛ لتولي مهمة تدريب فريقه الأول لكرة القدم، خلال الموسم المقبل، وذلك خلفًا للمدرب التونسي أنيس البوسعيدي.

وبحسب الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”؛ فإن أربيش سيصل إلى مدينة مصراتة خلال الأيام القادمة؛ من أجل التوقيع على العقود وتقديمه للجمهور ووسائل الإعلام.

جديرٌ بالذكر أن أربيش سبق أن تولى تدريب السويحلي في الموسم قبل الماضي، وكان المدرب السابق للمنتخب الوطني قد أشرف في الموسم الماضي على فريق الصقور طبرق، وذلك قبل أن يتولى تدريب فريق المدينة خلال مرحلة الإياب بالدوري الممتاز لكرة القدم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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