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في معسكره بتركيا.. المنتخب الوطني يُباشر تحضيراته لـ “تصفيات المونديال”

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، تحضيراته في معسكر التدريب بتركيا، فور وصوله؛ تحضيرًا للمشاركة في تصفيات أفريقيا، المؤهلة لمونديال 2020.

ويخوض المنتخب الوطني، في مدينة أزميت التركية، حصتيْن تدريبتيْن يوميًا، تحت إشراف المدرب الإسباني، خافيير كليمنتي؛ من أجل الإعداد البدني الجيد قبل انطلاق مهمته في تصفيات المونديال.

وبدأ المنتخب تحضيراته باللاعبين المحليين بالإضافة إلى سند الورفلي ومحمد الجورني وأحمد التربي، في انتظار التحاق بقية المحترفين خلال الأيام المقبلة.

ويُواجه المنتخب الوطني نظيره الغابوني في أولى مباريات التصفيات القارية المؤهلة لكأس العالم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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