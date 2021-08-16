الشلماني يكشف عن زيارة مرتقبة لرئيسي الاتحادين الدولي والأفريقي إلى ليبيا

طرابلس 17 أغسطس 2021 (وال)- كشف رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني، عن زيارة مرتقبة لرئيسي الاتحادين الدولي والأفريقي إلى ليبيا.

وقال الشلماني – في مؤتمر صحفي – بشأن آخر أخبار المنتخب الوطني لكرة القدم؛ قائلا إن اللاعبين المحترفين مجموعة منها ستُشارك في معسكر تركيا، ومجموعة ستكون في بنغازي.

وتطرق الشلماني إلى استكمال صيانة ملعب طرابلس الدولي لاستضافة مباريات الفرق والمنتخبات، مشيرًا إعادة تشكيل اللجان العاملة باتحاد الكرة وإيجاد مقرّ للاتحاد.

وأوضح الشلماني أنه سيكون هناك مدير فني للإشراف على المنتخبات، وأنه من الممكن الاستعانة بخبراء دوليين في مجال الإدارة.

وبشأن الدوري الممتاز؛ قال الشلماني إن آلية الهبوط للفرق الأربعة في الموسم الماضي؛؛ ستُطبّق ولن يتم إلغائها، وكذلك جاري العمل على تطوير مستوى التحكيم؛ وذلك من خلال توفير المعدّات لهم وعبر إقامة الدورات.

وطالب الشلماني من حكومة الوحدة الوطنية ووزارتي الشباب والرياضة، بتقديم الدعم الكامل للمنتخبات الوطنية في مختلف الفئات.

كما تطرق الشلماني إلى مشكلة اللاعب الدولي أحمد بن علي؛ موضحًا أنه لا يوجد خلاف مع اللاعب وأنه تم التواصل مع والده، وأن الاختيار يظل خيار المدرب. (وال) م ب/ ر ت

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