بعد نداء الشركة الليبية للموانئ للقيادة العامة الإعلان عن إخلاء الحظيرة الجمركية قنفودة من المعتدين عليها

بنغازي 17 أغسطس 2021 (وال)- اعتدى خلال الأيام الماضية، من قبل بعض الأشخاص الخارجين عن القانون، على الحظيرة الجمركية قنفودة، وقد أطلقت الشركة الليبية للموانئ نداء إلى القيادة العامة للتدخل واخراج المعتدين،وبالفعل تمت الاستجابة من قبل القيادة العامة، والأجهزة الأمنية، وتم إخلاء المكان من المعتدين عليه.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية، قال مدير المكتب الإعلامي للشركة الليبية للموانئ، السيد ناصر بوزيد المغربي “أن منطقة التخزين قنفودة تعتبر امتداد مهم ورئيسي لميناء جليانة، وزادت أهميته بعد إعلان ميناء بنغازي البحري منطقة تجارية حرة، وقد قام المعتدين بهدم السور الخارجي للحظيرة، وعبثوا ببعض ممتلكات الشركة الليبية للموانئ.

وبعد أن لجأنا للجهات الأمنية المختصة، كما ناشدنا القيادة العامة للتدخل لإخراج المعتدين من الحظيرة، تمت الاستجابة لنداء الشركة، وقامت الجهات الأمنية بدورها، ونذكر منها المدعي العام العسكري، المحامي العام، نيابة شرق بنغازي، النيابة العسكرية، مديرية الأمن، الغرفة الأمنية، ومركز شرطة قاريونس، وطالب المغربي، بالاستمرار في تأمين الحظيرة، بعد ان أثبتت الشركة ملكيتها للأرض، وسنقوم بجرد وحصر ممتلكات الشركة وملاحقة كل معتدي بالقانون”.(وال بنغازي) ه ع/ س خ.

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