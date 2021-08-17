بعد نداء الشركة الليبية للموانئ للقيادة العامة الإعلان عن إخلاء الحظيرة الجمركية قنفودة من المعتدين عليها

بنغازي 17 أغسطس 2021 (وال)- اعتدى خلال الأيام الماضية، من قبل بعض الأشخاص الخارجين عن القانون، على الحظيرة الجمركية قنفودة، وقد أطلقت الشركة الليبية للموانئ نداء إلى القيادة العامة للتدخل واخراج المعتدين،وبالفعل تمت الاستجابة من قبل القيادة العامة، والأجهزة الأمنية، وتم إخلاء المكان من المعتدين عليه.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية، قال مدير المكتب الإعلامي للشركة الليبية للموانئ، السيد ناصر بوزيد المغربي “أن منطقة التخزين قنفودة تعتبر امتداد مهم ورئيسي لميناء جليانة، وزادت أهميته بعد إعلان ميناء بنغازي البحري منطقة تجارية حرة، وقد قام المعتدين بهدم السور الخارجي للحظيرة، وعبثوا ببعض ممتلكات الشركة الليبية للموانئ.
وبعد أن لجأنا للجهات الأمنية المختصة، كما ناشدنا القيادة العامة للتدخل لإخراج المعتدين من الحظيرة، تمت الاستجابة لنداء الشركة، وقامت الجهات الأمنية بدورها، ونذكر منها المدعي العام العسكري، المحامي العام، نيابة شرق بنغازي، النيابة العسكرية، مديرية الأمن، الغرفة الأمنية، ومركز شرطة قاريونس، وطالب المغربي، بالاستمرار في تأمين الحظيرة، بعد ان أثبتت الشركة ملكيتها للأرض، وسنقوم بجرد وحصر ممتلكات الشركة وملاحقة كل معتدي بالقانون”.(وال بنغازي) ه ع/ س خ.
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