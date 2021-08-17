صراعٌ ناريٌّ بين الأهلي والزمالك على لقب الدوري

تشتعل المنافسة في الدوري المصري لكرة القدم بين قطبيْ الكرة المصرية الأهلي والزمالك؛ فالأخير متصدرٌ بفارق نقطتيْن عن جاره، بطل النسخة الماضية.

بطل أفريقيا، النادي الأهلي؛ يسعى، اليوم، إلى استعادة الصدارة بعد أن خسرها في الجولة قبل الماضية على بعد التعادل مع الدراويش، النادي الإسماعيلي، بهدف لمثله.

“كتيبة موسيماني”؛ ستكون حاضرةً، اليوم، في ستاد الجيش بالسويس، مدججةً بجميع النجوم، عندما تحلّ ضيفةً على طلائع الجيش، الذي يسعى لتجاوز الأهلي، وبالتالي يقترب لقب الدوري أكثر من الزمالك.

أما المتصدر الزمالك؛ سيُقابل، مساء اليوم، نادي الجونة على استاد القاهرة الدولي.

أبناء المدرب الفرنسي كارتيرون؛ يعرفون جيدًا أهمية الفوز في هذه اللقاءات؛ لأن أي تفريط في النقاط يعني عودة الصدارة للأهلي.

أربع جولات من نارٍ؛ سيشهدها الدوري المصري.. فهل سيكون اللقب السادس على التوالي للأهلي؟ أم سيعود الزمالك لمنصات التتويج بعد غياب استمر لست سنوات؟

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية