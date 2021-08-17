دورتموند يُواجه البايرن في السوبر الألماني

تتجه أنظار أحبّاء كرة القدم الأوروبية صوب ملعب سيغنال إيدونا بارك؛ لمتابعة القمة المرتقبة على لقب السوبر الألماني، بين بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ.

العملاق البافاري؛ يسعى للحفاظ على لقبه أمام غريمه التقليدي دورتموند، والذي استطاع خطفه من بين أنيابه الموسم قبل الماضي، حيث يسيطر الفريقان على اللقب، إذ يعد البايرن الأكثر تتويجًا بالسوبر بثمانية ألقاب، بينما يحلّ دورتموند ثانيًا برصيد ستة ألقاب.

الصراع الليلية سيكون هجوميًا بامتياز بين أقوى مهاجمين في كرة القدم، فمن البايرن سيكون روبرت ليفاندوفسكي حاضرًا، وفي الجهة المقابلة سيَقود هالاند هجوم بروسيا دورتموند.

قمةٌ ألمانيةٌ؛ سيُتابعها العالم، نظرًا لقيمة الرهان، فالفريقان يسعيان لافتتاح الموسم بلقب جديد يُضاف إلى الخزائن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية