أبراهام يرحل عن تشيلسي صوب الدوري الإيطالي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، انتقال مهاجمه تامي أبراهام إلى الدوري الإيطالي.

وفي بيان على موقعه الرسمي، قال تشيلسي:

رحل تامي أبراهام اليوم عن النادي لينضم إلى صفوف روما في صفقة انتقال نهائي.

وأضاف النادي اللندني: “سجل أبراهام 30 هدفًا في 82 مباراة مع النادي على مستوى الفريق الأول خلال الموسمين الماضيين، وكان جزءًا من الفريق الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي هذا العام”.

وأشارت تقارير صحفية أن الصفقة بلغت 40 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تبلغ 5 ملايين يورو، فيما يحتفظ تشليسي حق إعادة شراء أبراهام مقابل 80 مليون يورو.

