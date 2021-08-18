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أبراهام يبدأ تدريباته مع روما

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشر المهاجم الإنجليزي تامي أبراهام تدريباته مع فريقه الجديد روما والذي انضم إليه اليومين الماضيين قادماً من تشيلسي في صفقة انتقال حتى شهر يونيو من عام ألفين وستة وعشرين.

وذكر روما بأنه تعاقد مع المهاجم الشاب صاحب الثلاثة والعشرين عاماً، في صفقة تمتد لخمس سنوات، وبحسب بيان تشيلسي الذي شكر اللاعب على فترته التي قضاها مع فريق الشباب والفريق الأول وتوج بعدة ألقاب، فإن أبراهام انتقل إلى روما مقابل أربعين مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات تصل إلى خمسة ملايين يورو مع الحق للنادي اللندني بإعادة شراء اللاعب مقابل ثمانين مليون يورو.

وكان أبراهام قد سجل ثلاثين هدفاً مع البلوز في الموسمين التي قضاهما مع الفريق الأول في 82 مباراة وحصد لقب دوري أبطال أوروبا إضافة إلى لقب السوبر الأوروبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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