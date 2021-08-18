تألق ليفاندوفسكي أمام دورتموند يقود البايرن لحصد لقب السوبر الألماني

حصد بايرن ميونيخ لقب السوبر الألماني للمرة التاسعة في تاريخه بفوزه على غريمه التقليدي بروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

وافتتح المهاجم البولندي المتألق روبرت ليفاندوفيسكي أول أهداف المباراة بعد مرور أربع دقائق، وأضاف توماس مولر الهدف الثاني لعملاق البافاري في الدقيقة التاسعة والأربعين، وقلص ماركو رويس الفارق لدورتموند بحلول الدقيقة الرابعة والستين بطريقة رائعة، وعاد ليفاندوفيسكي لإضافة الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة الرابعة والسبعين مستغلاً خطأً دفاعياً كبيراً ليساهم في الاحتفاظ بلقب السوبر الألماني في خزائن البايرن.

وخلال المباراة، ارتدى لاعبو الفريقين الشارات السوداء تكريماً لأسطورة البايرن والكرة الألمانية غيرد مولر الذي توفي الأحد الماضي عن عمر يناهز خمسة وسبعين عاماً.

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