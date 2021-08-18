اخبار الرياضة

تألق ليفاندوفسكي أمام دورتموند يقود البايرن لحصد لقب السوبر الألماني

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حصد بايرن ميونيخ لقب السوبر الألماني للمرة التاسعة في تاريخه بفوزه على غريمه التقليدي بروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

وافتتح المهاجم البولندي المتألق روبرت ليفاندوفيسكي أول أهداف المباراة بعد مرور أربع دقائق، وأضاف توماس مولر الهدف الثاني لعملاق البافاري في الدقيقة التاسعة والأربعين، وقلص ماركو رويس الفارق لدورتموند بحلول الدقيقة الرابعة والستين بطريقة رائعة، وعاد ليفاندوفيسكي لإضافة الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة الرابعة والسبعين مستغلاً خطأً دفاعياً كبيراً ليساهم في الاحتفاظ بلقب السوبر الألماني في خزائن البايرن.

وخلال المباراة، ارتدى لاعبو الفريقين الشارات السوداء تكريماً لأسطورة البايرن والكرة الألمانية غيرد مولر الذي توفي الأحد الماضي عن عمر يناهز خمسة وسبعين عاماً.

2 Attachments

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك