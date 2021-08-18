مطالبة عاجلة من وزارة الرياضة بتجهيز ملعب طرابلس الدولي

طالب وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الشفيع الجويفي، بسرعة صيانة “ملعب طرابلس الدولي”، حتى يتمكّن ممثّلو ليبيا، من اللعب على أرضها في البطولات الأفريقية.

ووجّه “الجويفي” خطابًا إلى رئيس الحكومة جاء فيه: في الوقت الذي نثمن فيه مجهوداتكم التي تبذلونها للصالح العام والاهتمام الخاص بالجانب الرياضي، ووزارة الرياضة بشكل خاص، وبالإشارة إلى كتـاب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم بشأن صيانة وتطوير ملعب طرابلس حسب المواصفات والشروط المحددة من قبل الاتحاد الأفريقي، علمًا بأن المدينة الرياضية طرابلس يوجـد لديها عقدٌ مع جهاز تنفيذ وتطوير المراكز الإدارية

وأضاف الوزير: نُفيدكم علمًا بأن نادي الاتحاد المتوّج بالدوري الليبي يُشارك ببطولة دوري أبطـال أفريقيـا، ونادي الأهلي طـرابلس يُشـارك فـي كـأس الكونفدرالية الأفريقية.

واختتم خطابه بإبداء الأمل في توجيه الحكومة تعليماتها بهذا الخصوص.

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