الجمعة.. أولى مباريات المنتخب الوطني الودّية في معسكره بتركيا

يستعدّ المنتخب الوطني في مدينة أزميت التركية، للمشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، بتدريبات مكثفة صباحية ومسائية.

ويسعى المدرب الإسباني خافيير كليمنتي للوصول بالمنتخب لأقصى درجات الاستعداد، ويعرف جيدًا قيمة الرهان، وكيفية مواجهة منتخبات قوية في القارة السمراء، على غرار مصر والغابون وأنغولا.

المنتخب؛ سيبدأ في خوض مباريات ودّية عدة في معسكره بتركيا، وأولها يوم الجمعة المقبل، ولم يعلن حتى الآن عن الطرف الآخر في المباراة الودّية، إذ توجد فرق عدة في مقر إقامة المنتخب، من بينها فريق العربي الكويتي الذي ينشط فيه لاعبنا الدولي السنوسي الهادي.

تحضيراتٌ متواصلةٌ والحسم؛ سيكون على أرضية ملعب شهداء بنينا يوم الأول من سبتمبر، عند استضافة المنتخب الوطني، نظيره الغابوني في أول تصفيات المونديال.

التحضيرات في إسطنبول؛ تبدو جيدةً رغم غياب اللاعبين المحترفين الذين سيلتحقون تباعًا، فمنهم من سيصل إلى تركيا، وآخرون سيلتحقون بزملائهم في بنغازي، فالمهمة أمام الغابون ليست سهلةً، وجميعهم يعي قيمة الرهان.

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