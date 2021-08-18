“شبيبة القبائل” متمسكٌ بالـ “الطبال”.. ويتعهد بمنحه المستحقات المالية

رفضت إدارة نادي شبيبة القبائل الجزائري التفريط في اللاعب الدولي الليبي محمد الطبال، وأكدت أنها ستصل لاتفاق مع اللاعب لمواصلة المشوار.

وكان “الطبال” قد عاد إلى ليبيا في إجازة، قبيل اللحاق بالمنتخب الوطني في معسكره بتركيا، وقرر اللاعب فسخ عقده مع نادي الشبيبة؛ لعدم حصوله على مستحقاته المالية وكان قريبًا جدًا من العودة لفريقه الاتحاد.

لكن إدارة الفريق الجزائري رفضت تسليم أوراقه وأكدت أنها توصلت إلى اتفاق مع “الطبال” لمنحه جميع مستحقاته المالية؛ من أجل مواصلة مشواره الكروي معهم.

وكان “الطبال” قد تُوّج مع الشبيبة بكأس الجزائر، وبلغ معهم نهائي الكونفدرالية الأفريقية الذي خسره نادي الشبيبة أمام الرجاء المغربي.

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