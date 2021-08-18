الأفريقي التونسي يعزّز صفوفه بـ “العامري” مهاجم الاتحاد

أعلن نادي الأفريقي التونسي تعاقده مع مهاجم فريق الاتحاد علي العامري في صفقة انتقال حرٍ بعد انتهاء عقده مع بطل ليبيا.

ورغم تسجيل العامري في القائمة الأفريقية للاتحاد، باعتبار أن عقده ينتهي في شهر أكتوبر المقبل؛ إلا أن الإدارة لم تبدِ رغبةً كبيرةً في التجديد، واكتفت بالاتفاق على تجديد عقد مواطنه غازي العيادي.

وكان العامري متابعًا أيضًا من قبل فريق النجم الساحلي لكنه انضمّ، بشكل رسمي، للنادي الأفريقي، مساء الأمس.

وقدّم اللاعب التونسي مستوى جيدًا مع الاتحاد في مرحلة الإياب، وساهم، بشكل كبير، في قيادة فريقه لمنصة التتويج.

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