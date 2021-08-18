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الأفريقي التونسي يعزّز صفوفه بـ “العامري” مهاجم الاتحاد

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي الأفريقي التونسي تعاقده مع مهاجم فريق الاتحاد علي العامري في صفقة انتقال حرٍ بعد انتهاء عقده مع بطل ليبيا.

ورغم تسجيل العامري في القائمة الأفريقية للاتحاد، باعتبار أن عقده ينتهي في شهر أكتوبر المقبل؛ إلا أن الإدارة لم تبدِ رغبةً كبيرةً في التجديد، واكتفت بالاتفاق على تجديد عقد مواطنه غازي العيادي.

وكان العامري متابعًا أيضًا من قبل فريق النجم الساحلي لكنه انضمّ، بشكل رسمي، للنادي الأفريقي، مساء الأمس.

وقدّم اللاعب التونسي مستوى جيدًا مع الاتحاد في مرحلة الإياب، وساهم، بشكل كبير، في قيادة فريقه لمنصة التتويج.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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