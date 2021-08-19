لوكاتيلي يوقّع عقد انضمامه إلى يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس تعاقده مع لاعب الوسط، مانويل لوكاتيلي، قادمًا من ساسولو، لمدة موسميْن، مع إلزامية الشراء.

واتفقت إدارة “السيدة العجوز” مع لاعب الوسط، البالغ 23عامًا؛ لينضم لصفوف الفريق، بدايةً من الموسم الجديد، الذي سينطلق السبت المقبل.

وجاء التعاقد مع لاعب الوسط الإيطالي الذي تألق رفقة الأزوري في أمم أوروبا الماضية، والتي توّج بها على سبيل الإعارة لمدة موسميْن، مع بند إلزامية الشراء مقابل 35 مليون يورو حتى موسم 2026.

وكان لوكاتيلي قد انضمّ إلى ساسولو في 2018 قادمًا من ميلان عندما كان في الـ18 من عمره.

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