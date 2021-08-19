اخبار الرياضة

لوكاتيلي يوقّع عقد انضمامه إلى يوفنتوس

تم النشر منذُ 14 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي يوفنتوس تعاقده مع لاعب الوسط، مانويل لوكاتيلي، قادمًا من ساسولو، لمدة موسميْن، مع إلزامية الشراء.

واتفقت إدارة “السيدة العجوز” مع لاعب الوسط، البالغ 23عامًا؛ لينضم لصفوف الفريق، بدايةً من الموسم الجديد، الذي سينطلق السبت المقبل.

وجاء التعاقد مع لاعب الوسط الإيطالي الذي تألق رفقة الأزوري في أمم أوروبا الماضية، والتي توّج بها على سبيل الإعارة لمدة موسميْن، مع بند إلزامية الشراء مقابل 35 مليون يورو حتى موسم 2026.

وكان لوكاتيلي قد انضمّ إلى ساسولو في 2018 قادمًا من ميلان عندما كان في الـ18 من عمره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك