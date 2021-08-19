بطل إسبانيا يمدّد عقد يورينتي لـ 6 مواسم

مدّد أتلتيكو مدريد، بطل الليغا الموسم الماضي، عقد لاعب وسطه، ماركوس يورنتي، لستة مواسم إضافية.

وذكر لاعب الوسط الإسباني ،بعد تجديده للعقد مع الروخي بلانكوس، أنه يسعى لتقديم أفضل ما لديه مع بطل إسبانيا.

وأشار إلى أن العمل مع المجموعة يعدّ أبرز المميزات التي جعلته يتطور خلال السنوات الأخيرة، بقيادة المدرب دييغو سيميوني.

وانضمّ يورينتي إلى أتلتيكو مدريد في عام 2019 قادمًا من ريال مدريد، حيث شارك في 82 مباراةً مسجلاً 12 هدفًا إضافة إلى مساهمته في 11 هدفًا، كما شارك مع المنتخب الإسباني في بطولة أمم أوروبا الماضية، ووصل إلى نصف النهائي.

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