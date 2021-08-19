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بطل إسبانيا يمدّد عقد يورينتي لـ 6 مواسم

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مدّد أتلتيكو مدريد، بطل الليغا الموسم الماضي، عقد لاعب وسطه، ماركوس يورنتي، لستة مواسم إضافية.

وذكر لاعب الوسط الإسباني ،بعد تجديده للعقد مع الروخي بلانكوس، أنه يسعى لتقديم أفضل ما لديه مع بطل إسبانيا.

وأشار إلى أن العمل مع المجموعة يعدّ أبرز المميزات التي جعلته يتطور خلال السنوات الأخيرة، بقيادة المدرب دييغو سيميوني.

وانضمّ يورينتي إلى أتلتيكو مدريد في عام 2019 قادمًا من ريال مدريد، حيث شارك في 82 مباراةً مسجلاً 12 هدفًا إضافة إلى مساهمته في 11 هدفًا، كما شارك مع المنتخب الإسباني في بطولة أمم أوروبا الماضية، ووصل إلى نصف النهائي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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