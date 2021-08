شرع نادي ليفربول الإنجليزي مفاوضاته مع نجمه محمد صلاح، بغية التوصل إلى التفاق لتمديد تعاقده.



وترغب إدارة ليفربول تمديد عقد صلاح لموسمين إضافيين، حتى صيف 2025، حيث سيقدم النادي أعلى راتب في تاريخه للنجم المصري، بحسب صحيفة “أتلتيك”.

يُشار إلى أن محمد صلاح يتقاضى حالياً راتباً أسبوعياً قيمته 200 ألف جنيه إسترليني، فينما يتربع الهولندي فيرجيل فان دايك على قمة الرواتب بقيمة أسبوعية تبلغ 220 ألف جنيه إسترليني.

وفي حال تم تجديد العقد، فإن صلاح سيبقى ضمن صفوف ليفربول حتى سن الـ33، ممدداً مسيرته مع النادي الإنجليزي إلى 8 سنوات، منذ أن انتقل إليه قادماً من نادي العصمة الإيطاية روما صيف 2017.

خلال مسيرته الحالية مع النادي الإنجليزي، سجل محمد صلاح 126 هدفًا و49 تمريرة حاسمة في 204 مباراة خاضها حاملاً قميص ليفربول

كما حصل على العديد من الجوائز الفردية نتيجة لمردوده الإيجابي الذي ساهم في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي 2019 والدوري الإنجليزي، وكذلك كأس العالم للأندية.

The post مفوضات التمديد.. ليفربول يُغري صلاح براتب تاريخي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا