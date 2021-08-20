الأهلي بنغازي يستغني عن “الشعافي” لصالح الاتحاد المصراتي

استغنى نادي الأهلي بنغازي، رسميًا، عن لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله الشعافي، إلى نادي الاتحاد المصراتي.

ونشر نادي الأهلي بنغازي، على صفحته الرسمية على “فيس بوك” أنه تم الاستغناء عن الشعافي لصالح الاتحاد المصراتي، ضمن الاتفاقية المبرمة بين الطرفيْن.

و مثّل اللاعب الوان الاتحاد المصراتي في مرحلة الإياب من الدوري الممتاز، على سبيل الإعارة، قادمًا من الأهلي بنغازي.

ويعدّ عبد الشعافي من لاعبي الوسط المميزين في الدوري الممتاز، حيث سبق له تمثيل الهلال والأهلي بنغازي، قبل أن ينضمّ، بصفة رسمية، للاتحاد المصراتي، والذي حقّق نتائج جيدة، هذا الموسم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية